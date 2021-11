Kingston annonce ses SSD PCIe 4.0 FURY Renegade : quoi de neuf ?

Lorsqu'il a annoncé ses SSD PCIe 4.0 (x4, NVMe) KC3000, on pensait que le constructeur avait mis le paquet et qu'il s'agissait de son offre haut de gamme. Finalement non. Il lui en restait apparemment un peu sous le pied puisqu'il évoque aujourd'hui la gamme FURY Renegade présentée comme supérieure.

Cachez ce KC3000 que je ne saurais voir

Comme souvent, on a droit à la débauche de superlatifs pour ces modèles à base de flash NAND TLC 3D qui promettent jusqu'à 7 300 Mo/s en lecture, 7 000 Mo/s en écriture et 1 million d'IOPS. Rien que ça. Des chiffres qui ne sont finalement pas si éloignés des KC3000 de 2 To et 4 To qui se limitaient seulement à 7 000 Mo/s en lecture.

Est-ce à dire que cet écart de 4 % est la seule différence concrète ? Pas côté marketing, puisque ce SSD est présenté comme un modèle visant les joueurs avec tout le story telling qui va avec. On peut ainsi « dominer avec des vitesses intenses de pointe [...] Obtenir tous les derniers titres et DLC disponibles. Performances avec des capacités élevées allant jusqu'à 4 To pour stocker ses jeux et médias préférés ». On retrouve le dissipateur fin en aluminium graphène.