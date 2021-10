QNAP TS-364 : Les Celeron N5105/5095 (Jasper Lake) dans un NAS, avec du réseau à 2,5 Gb/s

Cela fait des mois qu'Intel a levé le voile sur ses nouvelles architectures dérivées de la gamme Atom, gravées en 10 nm : Jasper Lake. Depuis, on a vu de premiers mini PC l'utiliser et il se déploie peu à peu chez QNAP. Espérons qu'ASUSTOR et Synology suivront rapidement.

Jasper Lake donne un petit coup de frais aux architectures basse consommation d'Intel, 3 ans après Gemini Lake. Il fait aujourd'hui son entrée dans le TS-364 de QNAP, un NAS à 3 baies, pensé pour le RAID 5. Il dispose également de deux emplacements M.2 pour des SSD PCIe 3.0 x2 (NVMe) qui pourront faire office de cache. La connectique de ce modèle est intéressante avec une sortie HDMI (1.4b), un port réseau à 2,5 Gb/s et deux ports USB 3.2 (10 Go/s). Un troisième est présent en façade, mais à 5 Gb/s seulement. On retrouve les habituelles LED et boutons, dont celui pour la copie « One Touch » en façade. Le processeur est un Celeron N5095 ou N5105 indique la fiche produit, sans que l'on sache si la référence précisera quel modèle est utilisé afin de guider les utilisateurs lors de l'achat. Ces deux processeurs sont similaires, à l'exception de leur partie graphique, plus performante pour le N5105 et avec un TDP de 15 watts plutôt que 10 watts.