Noctua NH-P1 : une machine 100 % passive avec un Core i7-11700, c'est possible ?

Dans une machine moderne, trois composants sont en général équipés d'un ventilateur, qui peut être source de nuisances sonores : le processeur et la carte graphique bien entendu, mais aussi l'alimentation. Lorsque l'on cherche à rendre un ordinateur silencieux et passif, on s'attarde donc en priorité sur ces trois-là.

Mais utiliser un dissipateur ne suffit pas à obtenir un bon résultat. Comme nous l'avons vu dans notre analyse d'un modèle Arctic pour APU d'AMD, cela ne fonctionne qu'à condition de ne pas être trop gourmand et de garder un flux d'air actif. Avec son NH-P1, Noctua promet une solution massive, mais efficace même sur de gros processeurs.

Surtout, il indique dans son guide (que nous avions traduit en français) qu'il peut être utilisé pour une machine sans aucun ventilateur, sous réserve de choisir un boîtier adapté. Et en vrai ? Voici nos résultats.

Un PC 100 % passif : quels composants choisir ?