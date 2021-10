Le Raspberry Pi Zero 2 W est lancé, vendu 15 dollars

Un nouveau Raspberry Pi est mis sur le marché. Il s'agit d'une nouvelle révision de la version Zero W, embarquant donc une puce Wi-Fi. Elle utilise désormais un SoC plus performant, mais est aussi plus chère.

Pour le reste, on a droit à du Wi-Fi 4 (802.11n à 2,4GHz), du Bluetooth 4.2 BLE, un port USB 2.0 OTG, un emplacement microSD, un mini HDMI, un header pour 40 broches GPIO (mais pas de version WH où elles seraient préinstallées). La puce graphique est annoncée comme capable de décompresser un flux H.264 MPEG-4 1080p à 30 images par seconde, de compresser un flux H.264 dans les mêmes conditions. Elle gère l'OpenGL ES 1.1 et 2.0.

Il monte en performances avec un SoC Broadcom BCM2710A1 (4x Cortex A53) utilisé au lancement du Raspberry Pi 3, cadencé à 1 GHz cette fois pour limiter sa consommation (5V, jusqu'à 2,5 A). Il est jusqu'à cinq fois plus rapide dans les tests exploitant l'ensemble des cœurs et embarque 512 Mo de LPDDR2 au sein de son packaging.

Alors que l'on est toujours sans nouvelles d'un éventuel Raspberry Pi 5, la fondation renouvelle son modèle Zero W compact (65 x 30 mm), qui passe en v2 . Le tarif grimpe au passage à 15 dollars, on le trouve à 16,5 euros chez Kubii .

On trouve également sur son PCB un connecteur CSI-2 et de quoi ajouter du composite (vidéo) et un bouton reset. La disponibilité est immédiate. La documentation technique est disponible par ici. La fondation précise que les modèles Pi Zero (W) perdurent, puisqu'ils sont plus abordables. La v2 est compatible avec les boîtiers actuels.