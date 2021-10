Intel Core de 12e génération, cartes mères Z690, DDR5 : prix et disponibilité

Après l'annonce des nouveaux processeurs Intel Alder Lake-S et de leur plateforme LGA 1700, les précommandes ont été ouvertes. Cela nous permet d'avoir une idée des tarifs et de la disponibilité des différents composants. Notamment de la DDR5 qui fait son entrée sur le marché.

Les prix sont donc plus élevés que ceux en dollars, mais restent « raisonnables » au regard de l'état actuel du marché. Ils positionnent chez Top Achat ces modèles face aux Ryzen (Zen 3) d'AMD de la sorte :

La disponibilité est annoncée pour le 4 novembre. Des stocks seront disponibles d'ici là mais il faut s'attendre à ce qu'ils partent assez vite et à ce que l'on assiste ensuite à une pénurie le temps des premiers réapprovisionnements. Nous ferons le point avec différents revendeurs d'ici là pour savoir à quoi ils s'attendent exactement.

Z690 : de 210... à 2 200 euros

Du côté des cartes mères, une quarantaine de modèles est référencée, un peu moins de la moitié gérant la DDR4, toutes avec un chipset Z690. Les tarifs débutent à 210 euros avec la Z690M Phantom Gaming 4 DDR4 d'ASRock et sont pour une bonne part de la gamme entre 300 et 400 euros. Mais cela va bien au-delà.

Comme souvent, c'est ASUS qui grimpe sur le haut du podium. Avec ASRock ils ont près d'une dizaine de cartes à plus de 700 euros, dont la ROG Maximus Z690 Formula à 820 euros, la ROG Maximus Extreme à 1 200 euros et la ROG Maximus Z690 Extreme Glacial à 2 200 euros. Des modèles de prestige qui seront sans doute peu vendus.

Cela s'explique notamment par la mise en place d'une promotion spécifique de « cashback » pour l'achat conjoint d'un CPU et d'une carte mère, qui peut aller de 50 à 250 euros remboursés selon les cas. Pour le moment, aucun modèle n'est en stock. Certains sont annoncés en précommande pour le 4 novembre, d'autres pour dans plus de 15 jours.

DDR5 : deux fois plus chère que la DDR4

Reste le cas de la DDR5. Comme prévu, elle est chère. Comptez 10 euros du Go pour un modèle de base, le double de ce que coûte en général la DDR4. Et là aussi la patience devra être de mise. Hormis un kit Corsair Dominator Platinum 2x 16 Go à 5,2 GHz proposé 435 euros, rien n'est en stock. Les kits les moins chers sont attendus mi-novembre.

De quoi sans doute inciter certains à miser sur de la DDR4 et un CPU/GPU plus performant grâce à l'économie réalisée. La DDR5 ne devrait de toute façon se généraliser qu'au cours de 2022 puis en 2023. Ce sera d'ailleurs la seule mémoire supportée par le futur Zen 4 d'AMD. Ces prochains Ryzen sont ainsi attendus en même temps que le Raptor Lake-S d'Intel qui sera toujours compatible avec le socket LGA 1700.