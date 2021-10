Couchgaming : nerdytec lance l'édition Titan de son Cycon²

Dans le monde du gaming, on parle souvent de gros scores aux benchmarks, de LED RGB, de sièges de l'espace. Mais parfois, on cherche simplement un peu de confort au fond de son vieux canapé. C'est l'idée qui a donné naissance aux produits de nerdytech, qui a retravaillé l'un de ses modèles phares.

Sa « structure sophistiquée permet de travailler et de jouer confortablement depuis son canapé tout en adoptant une posture ergonomique pour combattre efficacement les tensions et la fatigue », promet le constructeur allemand.

En effet, ce produit prend la forme de deux larges coussins qui prennent place de chaque côté de l'utilisateur et d'une tablette où poser son clavier et sa souris. « Code & chill » pour les uns, « Gaming confort » pour les autres. On retrouve dans le Cycon² pas moins de six ports USB 3.0 (on peut donc y connecter un chauffe tasse, nldr).