Ponte Vecchio : SiPearl s'associe à Intel

Depuis quelques années, SiPearl travaille sur un processeur européen qui doit être au cœur de la stratégie Exascale du continent. Déjà partenaire de centres de recherches ou de Graphcore pour ses accélérateurs, elle annonce à l'occasion d'Intel on que son processeur pourra fonctionner de pair avec le Ponte Vecchio d'Intel.

« Ce partenariat offrira à leurs clients européens la possibilité de combiner Rhea, le microprocesseur à forte puissance de calcul et basse consommation développé par SiPearl, avec l’accélérateur Ponte Vecchio d'Intel, créant ainsi un noeud de calcul haute performance qui favorisera le déploiement du supercalcul exascale en Europe » déclare SiPearl.

Cela implique une optimisation pour la couche logicielle open source oneAPI qui permettra de tirer parti du processeur RHEA autant que de l'accélérateur d'Intel. On apprend au passage que cette association « capitalisera également sur la pertinence de CXL, l’interconnexion à faible latence et partage optimisé des ressources mémoire entre les microprocesseurs et leurs périphériques – comme les accélérateurs ».