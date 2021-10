Z690 chez MSI : 18 cartes mères, un nouveau branding

Qui dit nouvelle plateforme et nouveau chipset dit pluie de cartes mères. Chez MSI, ce sont près d'une vingtaine de références qui viennent d'être annoncées, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Le constructeur nous promet d'avoir fait mieux à tous les niveaux. Voici ce qui vous attend.

MSI profite du lancement d'Alder Lake-S et du chipset Z690 pour revoir un peu sa stratégie. La société nomme désormais ses produits un peu différemment, cherchant à être plus claire et cohérente sur l'ensemble de son offre.

La gamme est ainsi placée au début de la référence désormais, suivie du chipset, et des différents indicateurs de positionnement, technologies spécifiques, présence ou non Wi-Fi, etc. Cela donne le résultat suivant :

Comme on peut le voir, ça ne mène pas à une réduction du nombre de modèles, d'autant que certains sont DDR4 ou DDR5 afin de s'adapter aux différentes possibilités des Core de 12e génération. Aucun ne supporte les deux.

Du mieux à tous les étages