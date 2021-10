Intel on, Alder Lake-S et Z690 : Pat Gelsinger en conférence à 18h, ASUS embraye à 19h

« Today, it's Intel day ! » Le géant de Santa Clara va en effet multiplier les annonces à commencer par celle de ses processeurs Core de 12e génération en ouverture de sa conférence Intel Innovation à 18h. Mais bien d'autres sujets seront couverts. Dans tous les cas les partenaires sont déjà à fond... sur le Z690.

Après des mois de teasing et d'attente, Alder Lake-S devient enfin une réalité. Gravée en 10 nm, ce processeur est le premier modèle hybride pour PC de bureau d'Intel. Les modèles K seront les premiers officialisés à 18h ce soir. D'autres suivront, notamment au CES de Las Vegas, comme nous l'avons évoqué dans un précédent article.

Intel on : pluie d'annonces à venir

Pat Gelsinger tiendra une conférence en ligne à l'occasion d'Intel on, qui doit reprendre le flambeau de l'IDF. Deux jours de sessions techniques mais aussi d'annonces de produits, couches logicielles et partenariats.

On attend notamment des détails sur l'Infrastructure Programmer Development Kit (IPDK) qui vient d'être mis en ligne, publié en open source et doit accompagner la migration d'Intel des SmartNIC aux IPU. Mais il sera aussi question des GPU Xe, de Windows 11, de Sapphire Rapids, de la OneAPI, etc. Le catalogue est disponible par ici.

Z690 : la vague arrive, ASUS veut surfer dessus