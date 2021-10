QNAP QXG-10G2TB : une carte 2x 10 Gb/s (RJ45) compacte et économe en énergie

Lorsque l'on parle de carte réseau fournissant des ports à 10 Gb/s dans le segment grand public, on pense en général au contrôleur AQtion AQC107 de Marvell qui a envahi le marché ces dernières années. Mais pour sa nouvelle carte réseau QXG-10G2TB, QNAP a opté pour une autre référence : l'AQC113C.

Elle est présentée comme « hautement écoénergétique, consommant moitié moins d’énergie », compatible avec des environnements Ubuntu 18.04+ et Windows 10/11, ainsi que les versions 4.5.2 et supérieures de QTS et QuTS hero. Autre avantage : ce modèle ne nécessite que quatre lignes PCIe 3.0 et propose deux ports RJ45 dans un format low profile. N'ayez crainte, une équerre classique est également fournie dans le bundle.