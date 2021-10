Au JEDEC, cap sur la DDR5-6400

Alors que la DDR5-4800 fera son entrée sur le marché grand public cette semaine (cher et en petites quantités), le JEDEC vient de publier une révision de la norme préparant la montée en fréquence et en débit.

Mi-2020, le JEDEC finalisait la DDR5 (JESD79-5), passant à 4 800 MT/s sont 3 200 MT/s pour la DDR4 dans sa version officielle la plus avancée. Une première étape qui devait permettre la mise sur le marché de premiers modules dès cette fin 2021, pour accompagner le lancement d'Alder Lake-S (Core de 12e génération) chez Intel.

La suite était connue et vient de faire l'objet d'une nouvelle annonce : la révision JESD79-5A. Elle introduit des fonctionnalités supplémentaires, notamment pour la fiabilité et la correction d'erreurs, mais donne également naissance aux modules de DDR5 à 5 600 MT/s et 6 400 MT/s attendus pour 2022 et 2023.