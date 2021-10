AMD publie ses pilotes Adrenalin 21.10.3 : du mieux pour plusieurs jeux

Une nouvelle version des pilotes Adrenalin vient améliorer les performances dans Les gardiens de la galaxie et Age of Empires IV avec les dernières Radeon d'AMD. Le patch 6.66 de Doom Eternal est également géré.

Pour la troisième fois ce mois-ci, AMD publie des pilotes à destination de ses cartes graphiques. Les 21.10.1 apportaient le support de Windows 11 et amélioraient les performances de Far Cry 6, apportant le support de l'open beta de Battlefield 2042 notamment. Les 21.10.2 se focalisaient sur Back 4 Blood et The Riftbreaker, corrigeant quelques bugs.

Les 21.10.3 qui viennent d'être publiés gèrent la mise à jour 6.66 de Doom Eternal, ainsi que Riders Republic, mais améliorent également les performances dans Les gardiens de la galaxie pour les RX 6800 XT et 6900 XT. Ainsi que dans Age of Empires IV avec la RX 6800 XT. Dans tous les cas cela concerne la 4K, lorsque tous les paramètres sont à fond.

Cette fois encore des bugs sont corrigés, mais il y n'y a aucune grande nouveauté. Il faut dire qu'habituellement, AMD profite de la fin d'année pour publier une grosse mise à jour. Cela n'avait pas été le cas en 2020. Est-ce que nous y aurons droit en décembre 2021 ? Pour le moment, aucune annonce n'a été faite dans ce sens.