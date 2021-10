Kingston dévoile son SSD PCIe 4.0 (NVMe) KC3000 avec du graphène pour la dissipation

Les SSD sont de plus en plus denses et vont de plus en plus vite tout en restant assez compacts. Avec son SSD KC3000 PCIe 4.0 pouvant atteindre 7 Go/s, Kingston intègre un dissipateur ultra-fin, présenté comme efficace puisqu'à base d'aluminium... et de graphène. À quel point ? Ce n'est malheureusement pas précisé.

Dans le monde des SSD grand public, les annonces se suivent et se ressemblent. Aujourd'hui, c'est au tour de Kingston de présenter son KC3000. Un modèle PCIe 4.0 (NVMe) sur lequel on sait beaucoup de choses... mais pas tout. Des performances élevées en apparence Contrairement à certains de ses concurrents, le constructeur détaille en effet le contrôleur utilisé (une Phison E18) et précise qu'il s'agit de flash NAND 3D TLC. Des modèles de 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To sont proposés. En lecture séquentielle, ils annoncent tous 7 000 Mo/s, mais en écriture séquentielle, cela dépend de la capacité : 512 Go : 3 900 Mo/s

1 To : 6 000 Mo/s

2 To : 7 000 Mo/s

4 To : 7 000 Mo/s