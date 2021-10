Aldebaran (CDNA 2) : la prochaine Instinct MI250(X) d'AMD promet du lourd

L'année dernière, AMD dévoilait son architecture CDNA visant spécifiquement le marché des serveurs et du calcul haute performance (HPC), avec pour la première fois chez le constructeur des unités de calcul matriciel visant à accélérer l'IA. La MI100 se payait également le luxe de gimpper à 11,5 TFLOPS (FP64), plus que l'A100 de NVIDIA.

L'Instinct MI250(X) arrive

Quoi qu'il en soit, on en apprend plus sur ce que seraient les prochaines Instinct d'AMD avec deux modèles : MI250 et MI250X. Cette dernière serait composée de deux tuiles pour un total de 110 groupes d'unités à 1,7 GHz soit 47,9 TFLOPS en FP64/FP32. La mémoire passerait de 32 Go de HBM à 128 Go de HBMe. Autant dire que ce sera un produit haut de gamme. Elle devrait d'ailleurs être proposée au format OAM, qui permet de gérer son TDP de... 500 watts.

Le modèle inférieur devrait être plus « raisonnable », même si l'on n'en sait pas plus pour le moment à son sujet. Il faudra d'ailleurs confirmer tout cela d'ici la conférence SC21 qui se tiendra le mois prochain.