Boîtier mini ITX Sugo 16 : SiverStone simplifie l'installation du GPU

Deux ventilateurs sont fournis : un de 80 mm en façade (qui peut être remplacé par un 120 mm avec une alimentation SFX(-L)), un de 120 mm à l'arrière. Le boîtier peut accueillir un HDD/SSD de 2,5". Une baie de 3,5" est également présente, mais là où est installé le ventilateur en façade. Il faudra donc choisir entre capacité de stockage et performances du refroidissement. SilverStone précise que des kits de watercooling peuvent être utilisés dans son SUGO 16. Notez au passage que des filtres à poussière sont présents sur le dessus et les côtés.

Ce boîtier, proposé en noir (SST-SG16B) et en blanc (SST-SG16W), est toujours pensé pour les cartes mères mini ITX et mini DTX. Ses dimensions sont de 232 x 200 x 280 mm, soit un peu moins de 13 litres. Néanmoins, il peut être utilisé avec une alimentation ATX classique, dont la longueur ne dépasse pas 22 cm, mais aussi un modèle SFX(-L).

Cela fait des années que les SUGO de SilverStone sont une référence pour les adeptes de mini PC, avec plus ou moins de réussite. La version 16 ne devrait pas déroger à la règle et semble un bon cru.



Comme à son habitude, le constructeur n'a pas hésité à revoir l'organisation interne pour adapter ce modèle à ses idées. Ainsi, la carte mère est retournée, avec le bloc d'alimentation accessible en façade, masqué par un cache.

Il en est de même pour une large ouverture pensée pour insérer facilement la carte graphique et la changer. Cette dernière ne doit pas dépasser 147 mm de large et 275 mm de long. SiverStone précise que le ventirad du processeur ne doit pas non plus dépasser les 172 mm, mais cela peut être réduit à 85 mm la longueur de l'alimentation.

Une large ouverture sur le panneau de fixation de la carte mère doit permettre de le remplacer lui aussi facilement, et pourquoi pas avec un SSD M.2 si le design de la carte mère le permet. Ce boîtier pèse 2,66 kg à vide, propose deux ports USB 3.0 (Type-A) sur le dessus, avec un port jack (combo) et les habituels boutons Power/Reset.

Le tarif ou la date de disponibilité en France n'ont pas encore été précisés.