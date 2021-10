SiFive : pas de rachat par Intel, mais un futur cœur pour passer devant Arm

Alors que l'intérêt autour de RISC-V ne cesse de croître, SiFive est au centre des attentions et compte bien faire durer la situation. Si l'entreprise n'a pas réussi à trouver un accord avec Intel pour une acquisition, elle reste son partenaire et continue de faire évoluer ses processeurs pour se rapprocher d'ARM.

RISC-V est pour le moment une architecture très utilisée dans le monde de l'embarqué et des objets connectés, comme une alternative ouverte à Arm et ses licences, dans un secteur où x86 n'existe presque plus.

Sur cette architecture de base, certains proposent des blocs IP permettant de disposer de designs plus avancés. C'est notamment le cas de SiFive qui produit CPU et cartes de développement. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de tester leur Unmatched récemment, qui permet aux développeurs de se familiariser avec cet écosystème.

L'entreprise nous fait savoir qu'à l'occasion de la Linley Conference elle a fait la démonstration « du remplaçant de l'actuel Performance P550 annoncé en juin », qui va « définir un nouveau standard en matière d'efficacité énergétique des processeurs RISC-V disponibles. [Elle] va améliorer les performances du P550 de 50 % et se donne pour objectif de dépasser le Cortex-A78 d'Arm ». Ce dernier avait été annoncé en 2020.