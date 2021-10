Windows 11 et AMD Ryzen : l'ensemble des patchs sont disponibles

Depuis la mise en ligne de Windows 11 le 5 octobre, AMD fait face à un problème : les performances du cache L3 de ses processeurs Ryzen sont en nette baisse et la gestion du cœur « préféré » est défaillante. Comme annoncé, deux patchs ont été publiés et peuvent être téléchargés.

Comme le note TechPowerUp! les performances du cache L3 sont enfin à un niveau normal, sous les 10 ns de latence. Cette valeur était doublée sous Windows 11 avec une mise à jour qui avait empiré la situation.

C'est le patch KB5006746 qui vient corriger le problème. Il est diffusé via Windows Update et la dernière build (22000.282), vous n'avez donc qu'à mettre le système à jour pour en profiter. Pour l'UEFI CPPC2 et la gestion du cœur « préféré », il faut comme prévu installer une nouvelle version des pilotes du chipset : la 3.10.08.506.