Fungible, GRAID, Kalray : dans le serveur, la guerre du stockage fait rage

Si vous pensez qu'un serveur c'est un CPU, de la mémoire et du stockage plus ou moins dense, vous vous trompez. De plus en plus, la manière de connecter et de gérer des HDD/SSD évolue chez les professionnels. Les accélérateurs se multiplient, sous différentes formes. Certains essaient ainsi de se faire une place au soleil.

Dans les datacenters et serveurs, on a vu les cartes réseau prendre de plus en plus d'importance à mesure qu'elles étaient capables de prendre en charge un nombre croissant de traitements. On parle depuis lors de SmartNIC, certaines étant équipées de processeurs dédiés sous différentes formes : ASIC, FPGA, SoC Arm, etc.

Mutations créatrices

Amazon Web Services (AWS) a été l'un des précurseurs en la matière. Marvell a également commencé tôt avec sa gamme Octeon qui existe depuis 2005. Mais c'est Mellanox, devenu NVIDIA Networking, qui a mis ces produits sous les feux des projecteurs ces dernières années, à travers ses Data Processing Units (DPU) et la gamme BlueField. Même Intel a récemment décidé de parler d'Infrastructure Processing Unit (IPU) pour désigner ces solutions.

De quoi générer un intérêt croissant dans une période où le secteur du stockage est entièrement en train de se repenser, des formats de HDD/SSD à la tendance à la désagrégation via des protocoles comme NVMe-oF en passant par la cohabitation avec les différentes formes de mémoire existantes ou à venir.

Même l'écosystème logiciel commencer à bouger à vitesse grand V. Premier concerné : VMware qui développe depuis quelque temps son projet Monterey pour décharger le CPU d'une partie de la charge de l'hyperviseur. D'autres comme le français Clever Cloud veulent déporter certains éléments sur de telles cartes.

De quoi faire de la place pour de nombreux acteurs innovants. Les projets et startups se sont multipliés et arrivent désormais au point où leurs produits doivent convaincre, prendre des positions et parts de marché, alors que la suite est déjà en préparation. On le voit à la multiplication des annonces ces dernières semaines.

Arm fait son retour chez Intel