Chip News : inscrivez-vous à la newsletter éditoriale (gratuite) d'INpact Hardware

Si nous n'avons pas encore pu concrétiser toutes nos idées, une nous tenait à cœur : trouver un moyen de partager avec vous la somme de petites informations que nous glanons ici ou là. Elles ne méritent pas toujours un article, mais peuvent avoir leur importance. Jusqu'à maintenant, il nous arrivait de les placer au détour d'une phrase, dans un lien.

La bonne information au bon rythme

Mais INpact-Hardware, contrairement à Next INpact, n'a pas son équivalent du Brief. Le format sans image ne s'y prête pas, le rythme des annonces non plus. Nous avons choisi pour ce site une diffusion et un équilibre des publications différents. C'est aussi pour cela que chacun vit sa vie, complétant l'autre.

Comment donner corps à ces informations et anecdotes sans forcément les perdre dans nos différents articles, pour permettre de les retrouver ? Nous avons longtemps cherché, tourné le problème dans tous les sens. Nous voulions un format plus intimiste, toujours écrit. Nous avons donc opté pour une newsletter spécifique : Chip News.

Aujourd'hui, nous vous permettons de vous y inscrire, pour la recevoir dès qu'elle sera publiée, d'ici peu. Gratuite, accessible à tous, elle sera publiée de manière hebdomadaire. Cette annonce est l'occasion d'ouvrir avec vous une discussion pour entendre ce qu'il vous plairait d'y lire. Mais aussi quel jour a votre préférence. Et pour l'heure, 13h37 ?

Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ou même sur Discord. Inscrivez-vous, une adresse email suffit. Vous pourrez au passage demander à recevoir les autres newsletters de nos sites, elles aussi gratuites.

Et si jamais vous avez une information ou un secret à partager, n'hésitez pas : chipnews@protonmail.com