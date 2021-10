TBS-464 : QNAP renouvelle son NAS ultra-fin avec Jasper Lake, M.2 PCIe (NVMe) et 2x 2,5 Gb/s

Si les SSD M.2 sont de plus en plus présents dans nos PC, les fabricants de NAS continuent de miser avant tout sur ces bons vieux HDD, au rapport capacité/prix imbattable. Mais il existe tout de même quelques alternatives, notamment chez QNAP, qui renouvelle son modèle phare en la matière avec le TBS-464.

En avril 2016, QNAP lançait son NASbook TBS-453A, un NAS plutôt inattendu compact et très fin, avec une multitude de ports réseau, USB, de sorties audio/vidéo et quatre emplacements M.2 pour SSD S-ATA. Le Taïwanais le destinait alors au monde de l'entreprise, mais avec sa télécommande on imaginait son potentiel côté multimédia.

Deux ans plus tard, il était renouvelé avec le TBS-453DX qui gagnait un port réseau à 10 Gb/s mais en était resté à des emplacements M.2 S-ATA. QNAP continuait de viser les professionnels, en profitant pour introduire sa Cloud Gateway gérant différents services de stockage en ligne et mettre en avant es solutions de virtualisation et de conteneurs.

TBS-464 : 4x M.2 PCIe dans un NAS

Aujourd'hui, leur remplaçant arrive : le TBS-464. Il reprend le format, avec une robe noire et quelques changements plus ou moins importants. Ainsi, les deux ports USB Type-A en façade sont à la révision 3.2 de la norme (5 Gb/s). Un USB 2.0 est positionné à la droite de l'appareil, deux à l'arrière. On retrouve deux ports RJ45, mais à 2,5 Gb/s désormais.