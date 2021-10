AIDA64 v6.50 s'adapte à Windows 11

Avec l'arrivée de Windows 11, de nombreuses applications se mettent à jour afin de s'assurer d'être parfaitement adaptée au nouvel OS de Microsoft. C'est le cas d'AIDA 64 qui peut y récupérer la liste des informations nécessaires à son fonctionnement, mais a aussi ajusté ses requêtes ACPI, énumérations et modules de mesure de température.

La v6.50 qui vient d'être publiée gère également Windows Server 2022, VMware Workstation 16, les CMP 50HX, CMP 170HX et GeForce RTX 3000 LHR de NVIDIA, les Radeon RX 6600M et 6700M d'AMD. Bien entendu, de derniers ajustements ont été faits pour Alder Lake-S qui sera lancé le 4 novembre prochain, les cartes mères LGA 1700 et leurs chipsets de série 600 (Alder Point-S). Pour rappel, nous avons détaillé ces références dans un précédent article.

Depuis la v6.0, de nombreuses améliorations ont été apportées au benchmarks intégrés. Les dernières en datent visent particulièrement le processeur 4700S d'AMD (Cardinal) qui exploite AVX2, FMA3, AES-NI et SHA. Les notes de version précisent également que les processeurs à 64 cœurs ou plus sont mieux supportés désormais.

Pour rappel, AIDA64 est un outil payant (dès 50 dollars pour 3 PC), après un essai de 30 jours. Si vous cherchez une application similaire, moins complète mais gratuite pour un usage non commercial, HWiNFO64 est disponible.