GeForce Now SuperPod : Ampere et Threadripper Pro dans l'infra prête à l'emploi de NVIDIA

NVIDIA est connu pour ses GPU et cartes graphiques, mais il s'est peu à peu étendu dans différents marchés, dont celui des serveurs. Au point de proposer des baies complètes que les clients n'ont plus qu'à brancher dans un datacenter : les SuperPod. La version cloud gaming vient d'être dévoilée.

En mai 2020, NVIDIA dévoilait son SuperPod, un regroupement de serveurs DGX A100 sous la forme de 140 baies comprenant pas moins de 1 120 GPU. Un supercalculateur prêt à l'emploi devant montrer l'état de l'art du déploiement de ses solutions. Il renouvelle aujourd'hui l'opération avec son GeForce Now SuperPod.

On y retrouve pas moins de 8 960 cœurs CPU, 11 477 760 CUDA Cores et 39 200 TFLOPS. L'architecture utilisée est inhabituelle, puisqu'il s'agit de Threadripper Pro. Des processeurs sans doute retenus plutôt que des EPYC pour leur fréquence plus haute. Le modèle est un 3955WX avec 16 cœurs « seulement ». Un choix plus généreux qu'il n'y parait puisqu'il s'agit pour NVIDIA d'en consacrer 8 (et 16 threads) à chaque machine virtuelle.

Elle se voit également attribuer 28 Go de DDR4-3200, le stockage est de type SSD PCIe 4.0 (NVMe), sans que l'on ait plus de détails. La carte graphique n'est bien entendu pas une GeForce RTX 3080, NVIDIA interdisant l'emploi de tels composants dans des serveurs, d'autant que des gammes sont spécialement pensées pour cela, et la virtualisation.