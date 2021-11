Proxmox VE 7.0 : comment ajouter du stockage via NVMe/TCP

Un serveur permettant de virtualiser des systèmes peut embarquer des périphériques de stockage, mais ce n'est pas toujours le cas ou il ne sont pas toujours assez nombreux. Il est donc courant d'en ajouter via le réseau et iSCSI. Mais comment faire de même avec NVMe/TCP ? Faisons le test avec Proxmox VE 7.0.

Qu'il s'agisse d'un petit serveur personnel, d'un « Home Lab » ou d'une installation professionnelle, la virtualisation exige des ressources diverses et parfois nombreuses. En effet, il faut avoir assez de cœurs CPU, de mémoire, de périphériques mais aussi de stockage pour équiper l'ensemble des machines virtuelles (VM).

NVMe/TCP : ajoutez des SSD PCIe distants à vos serveurs

Certaines sont forcément locales comme le CPU ou la mémoire (pour le moment), d'autres peuvent déjà être déportées sur le réseau comme le stockage. Historiquement, tous les hyperviseurs permettent de gérer différents « datastore », des HDD/SSD où l'on place les images système des VM, parfois depuis un partage réseau local.

Pour des raisons de performances et de simplicité, iSCSI est très utilisé. Il s'agit d'un protocole réseau en mode bloc, permettant de mettre à disposition un périphérique de stockage sur le réseau, de l'ajouter à votre hyperviseur et de le gérer comme s'il s'agissait d'un composant local. Dans le monde professionnel, certains ont également recours à des technologies plus avancées telles que Ceph, qui dispose de son propre block storage (RBD).

Mais lorsque l'on veut profiter des débits élevés de SSD PCIe (NVMe), on passe le plus souvent par NVMe-oF. Une solution qui nécessitait encore récemment du matériel coûteux et était donc réservée aux entreprises. Mais cela n'est plus le cas via NVMe/TCP qui est accessible à tous, géré par de nombreuses distributions Linux.

Nous avons donc tenté notre chance avec notre serveur HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus v2 sous Proxmox VE 7.0.

Proxmox VE 7.0 : NVMe/TCP géré, mais pas via l'interface