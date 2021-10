Alder Lake et Sapphire Rapids-SP/HEDT : que sait-on des prochaines plateformes d'Intel ?

Même si on l'avait vu venir, on constate ces dernières années l'ampleur du désastre que fût l'ère « BK » chez Intel : prolongation sans fin du 14 nm, retard sur le 10 nm puis le 7 nm, diversification sur des marchés « gadget » au détriment des CPU (arrêté presque tous, les uns après les autres), réduction du personnel à grande vitesse, etc.

Intel : un leader en position d'équilibriste

Pendant ce temps, les concurrents se frottaient les mains et se focalisaient sur leur objectif : faire d'Intel un acteur du passé. D'AMD à Apple (tous deux alliés à TSMC), ils ont cherché (et réussi) à proposer des CPU plus performants et plus efficaces que leur indétrônable concurrent. NVIDIA n'était pas en reste, attaquant sur le front du calcul par le GPU dans les serveurs, se positionnant dans le domaine du réseau cherchant désormais à racheter ARM.

Heureusement pour Intel, sa citadelle était fortifiée et les marchés où la société est présente ont une certaine inertie. Malgré les erreurs, l'entreprise reste forte et largement profitable. Elle a néanmoins laissé du terrain à la concurrence, vu ses marges se réduire et doit désormais reprendre la main pour réaffirmer sa position de leader, sous peine de devenir l'un des (nombreux) fantômes du cimetière des éléphants du secteur de la micro-informatique.

Ses équipes ont été pour cela remises en ordre de bataille il y a quelques années. Jim Keller est venu prêter main forte côté CPU, Raja Koduri pour le GPU, avec des développeurs travaillant à l'émergence de OneAPI. Ainsi, de nombreux ingénieurs, dont des anciens de la maison, sont revenus au bercail (parfois au fil des réorganisations).

Un plan de bataille a été défini, puis peu à peu exécuté avec plus ou moins de succès. Au début de l'année, Pat Gelsinger est à son tour revenu pour mettre en musique ce retour en force espéré, puis préparer la suite. L'un de ses premières décisions a été, comme l'on s'y attendait, de faire revivre l'esprit de l'Intel Developer Forum (IDF) à travers l'évènement Intel on qui ouvrira ses portes d'ici peu. Tout en gardant ce qui a fait du bien à l'image d'Intel ces dernières années : un flot de communication régulier sur les projets de l'entreprise.

Dernier en date : l'Architecture Day 2021 où Raja Koduri est venu, avec les différentes équipes, présenter les projets en cours en parlant technique, livrant de nouveaux détails sur Alder Lake et Sapphire Rapids. Mais il y a encore bien des choses à découvrir. Avant une nouvelle salve d'annonces, faisons le point.



Intel se donne de gros objectifs d'ici à 2025, mais doit tout repenser : architecture, process, code, etc.

Alder Lake, ses cœurs et son Thread Director