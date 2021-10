SSD PCIe et bifurcation x4/x4/x4/x4 : quelle plateforme pour y passer sans se ruiner ?

Pour utiliser de nombreux SSD PCIe au sein d'une même machine, on se confronte souvent au même problème : l'espace et le nombre de ports x4 disponibles. Il existe néanmoins une solution avec la bifurcation, permettant de découper un port x16 en quatre blocs x4. Mais toutes les plateformes ne permettent pas d'en profiter...

Ces dernières années, les périphériques PCIe se sont multipliés et montent en débit. Outre les habituelles cartes graphiques occupant 16 lignes (x16) on a des cartes réseau à 10 ou 25 Gb/s (x4 ou x8), mais aussi les connecteurs pour SSD PCIe x4. Il en existe de différents types : carte fille, M.2 ou encore U.2 par exemple.

On aurait pu penser qu'avec la montée en débit du PCI Express 4.0, on assisterait à une meilleure répartition selon le besoin réel de bande passante. Une carte graphique grand public a-t-elle réellement besoin de 16 lignes PCIe 4.0 et donc d'un débit de 32 Go/s ? Pas vraiment. Mais si un constructeur proposait demain un modèle x4 ou x8, on imagine que certains joueurs, adeptes des gros chiffres, ne sauraient pas entendre la pertinence d'un tel choix.

On peut néanmoins faire le choix de placer une telle carte dans un port x8 et de réserver le x16 à d'autres usages, comme connecter quatre SSD PCIe dans un espace réduit. Certaines cartes filles le permettent, mais elles ne peuvent pas être utilisées sur n'importe quelle carte mère. Là aussi, il faut savoir faire les bons choix.

Et si ce « découpage » est monnaie courante dans le monde des serveurs ou des stations de travail, ce n'est pas toujours systématique. Mais on peut tout de même trouver quelques astuces, même dans l'offre grand public.

Bifurcation PCIe x4/x4/x4/x4 : comment ça marche ?