NVMe/TCP : quelles distributions Linux le supportent nativement ?

Si NVMe-over-Fabrics a fait son chemin ces dernières années dans les infrastructures où il était nécessaire de déployer du stockage via le réseau à haut débit et faible latence, NVMe/TCP démocratise cette pratique. Aucun matériel spécifique n'est en effet nécessaire. Il faut par contre disposer d'un OS compatible. Tour d'horizon.

Comme nous l'avons évoqué à travers de précédents articles, NVMe/TCP est un protocole de NVMe-oF qui se développe à vitesse grand V ces dernières années et plus particulièrement depuis quelques mois. Outre ses soutiens habituels, on a vu des acteurs comme Dell EMC et VMware se positionner.

Son support au sein du noyau Linux a déjà quelques années, mais toutes les distributions n'ont pas activé les modules nécessaires par défaut dans leur configuration du noyau. Suite à quelques demandes pour tel ou tel cas, nous avons mené des essais pour faire un tour d'horizon des bons et moins bons élèves en la matière.