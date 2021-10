ASUSTOR généralise son interface ADM 4.0 : nouveautés et modèles compatibles

Après DSM 7.0, QTS 5.0 c'est au tour d'ADM 4.0 de sortir de sa phase de test pour être diffusée à l'ensemble des NAS compatible. Comme ailleurs, cette nouvelle version n'apporte pas de grands bouleversements, mais modernise la plateforme technique et certains de ses éléments.

ASUSTOR met également l'accent sur Btrfs, « lisse comme du beurre », dont les performances ont été améliorées grâce au nouveau noyau qui « rend le nettoyage des données et l'autoréparation des fichiers encore plus fiables et efficaces pour garantir que les instantanés sauvegardent de manière fiable les données de version importantes ».

Comme chez ses concurrents, il est surtout question d'une refonte à la marge, avec une plus grande évolution de briques techniques. On retrouve donc un noyau Linux plus moderne, mais toujours bloqué en version 5.4 ( 5.10 chez QNAP ). Il a l'intérêt de gérer exFAT qui ne nécessite plus de licence, mais pas encore Wireguard côté VPN par exemple.

C'est en juin que l'on découvrait les premiers détails sur ADM 4.0 (Beta) . On s'attendait à voir ASUSTOR prendre sérieusement le virage des outils professionnels, qui constituent le principal manque de son interface lorsqu'il s'agit de modèles comme les Cabinetstor et Lockerstor . Mais cela n'a pas été le cas.

La gestion du serveur web est externalisée dans un Web center qui permet désormais de choisir entre Apache et Nginx, la fonction de recherche a été revue, Samba passe en version 4.1.2 « améliorant les performances et la compatibilité avec Time Machine, ce qui rend les sauvegardes Mac plus faciles que jamais », tout comme OpenSSL.

De nombreux petits changements

De nouveaux paramètres de planification sont proposés pour définir les heures creuses et quand les calculs d'utilisation du stockage peuvent être effectués. Côté sécurité, « le protocole TLS minimum pour les connexions HTTPS est désormais affiché de manière transparente. Si la version du protocole TLS utilisée par un navigateur ne respecte pas les paramètres de sécurité, la connexion ne sera pas établie ». TLS 1.0 n'est plus pris en charge.

Les utilisateurs AD et LDAP « disposent désormais des mêmes autorisations que les utilisateurs locaux », de nouveaux paramètres sont sauvegardés lors d'une exportation. Il y a aussi un peu de réorganisation, bienvenue : « La sauvegarde Amazon S3 est déplacée de « Sauvegarde et Restauration » vers « Cloud Backup Center ». Si la sauvegarde Amazon S3 est activée, cette application sera automatiquement installée après la mise à niveau d'ADM ».

Les images WebP sont prises en charge. On a droit à de nouveaux thèmes et une page de connexion personnalisable : « vous avez le choix entre plus de styles, créant un environnement accueillant chaque fois que vous vous connectez à votre NAS ». Un thème sombre est également proposé, pour ceux qui ne veulent pas d'une interface claire.

Quels sont les modèles compatibles ?

Les modèles compatibles sont ceux des séries AS10, AS31/32, AS40, AS50/51, AS61/62, AS63/64, AS70, AS71, Nimbustor, Lockerstor et Lockerstor Pro. Mais pas ceux des séries AS-2, AS-3 et AS-6 « étant donné que les pilotes matériels mis à jour ne sont plus disponibles » précisent les notes de version.

ADM 4.0 vous sera proposé directement à la mise à jour de votre NAS mais peut aussi être téléchargé ici.