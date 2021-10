SSD WD Blue SN570 (M.2, PCIe) : 1 To, 1 puce de flash NAND, quelles performances ?

Western Digital a renouvelé son SSD Blue PCIe 3.0 (NVMe). Annoncé comme plus rapide que son prédécesseur, quelle est sa composition de ce SN570 et comment se comporte-t-il en pratique ? Nous l'avons testé.

La semaine dernière, WD annonçait un nouveau SSD M.2 (PCIe 3.0 x4, NVMe) d'entrée de gamme qu'il présentait comme destiné aux « créateurs » : le Blue SN570. Comme nous l'avions évoqué dans notre analyse, il s'agit en réalité d'une version améliorée de l'actuel Blue SN550 que nous avions testé, avec 1 mois d'Adobe Creative Cloud offert.

Néanmoins, nous étions curieux de vérifier ses performances, qui sont annoncées comme plus élevées. Depuis, nous avons pu obtenir de nouveaux détails sur sa composition et ses caractéristiques techniques. WD a également accepté de nous envoyer un modèle de 1 To pour qu'il passe sur notre grill. Voici ce que nous pouvons vous en dire.

Série Blue : peu de puces, beaucoup de mystère