Netgear dévoile son kit Orbi Wi-Fi 6E quad band... avec WAN 10 Gb/s

Ce nouveau modèle est également le premier à gérer le Wi-Fi 6E et donc la bande des 6 GHz. Une solution déjà déployée outre-Atlantique, mais pas encore en Europe et donc en France, même si on a bon espoir que les choses bougent d'ici quelques mois. Bonne nouvelle, le satellite est composé de manière identique à un détail près : il fait l'impasse sur le port à 10 Gb/s, sans doute pour réduire les coûts.

C'est désormais le cas avec la série RBK960 qui vient d'être annoncée outre-Atlantique . Là encore, cela concerne le port WAN, mais ce choix sera sans doute modifiable via l'interface comme c'était le cas pour le 2,5 Gb/s. Les quatre autres RJ45 se composent d'un à 2,5 Gb/s et trois à 1 Gb/s.

1 500 dollars, sinon rien

L'ensemble est présenté comme AX11000E (quad band) : 1,2 Gb/s dans les 2,4 GHz, 2x 2,4 Gb/s dans les 5 GHz et 4,8 Gb/s dans les 6 GHz (160 MHz). L'une des bandes 5 GHz est dédiée à la communication entre le routeur et les satellites, les trois autres à la connexion des appareils. 12 antennes retravaillées sont utilisées (+30 % de couverture 5 GHz).

En plus du SSID classique ou invité, il sera possible de créer un réseau dédié aux objets connectés par exemple (ce qui était jusque-là réservé à Orbi Pro). Le routeur intègre toujours 512 Mo de stockage (flash NAND) et 1 Go de mémoire, avec un SoC quatre cœurs à 2,2 GHz (modèle non précisé). Le bloc d'alimentation fourni 19 V pour 3,16 A.

Côté tarif, comment on pouvait s'y attendre, ces évolutions se paient au prix fort : 599 dollars le satellite seul (RBSE960), 1 500 dollars pour un routeur et deux satellites (RBKE963), soit 900 dollars le routeur seul, mais il ne semble pas prévu pour être commercialisé comme tel. Netgear nous précise qu'un modèle 962 (2 satellites) est prévu en Europe. Une « Black edition » (RBKE963BE) est proposée, exclusive à la boutique en ligne de Netgear.

À ce tarif, on aurait aimé au moins un an d'Armor et/ou Smart Parental Control offert. Il faudra se contenter des 30 jours d'essais proposés à tout nouveau client. La date de disponibilité en France n'est pas encore connue.