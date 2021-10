Intel vante les mérites de ses SSD Optane P5800X dans les clusters VSAN

Les SSD Optane d'Intel sont chers, mais sans équivalent sur le marché. Le constructeur a conscience des capacités et limites de ses produits et explique quelle est, à son avis, leur place au sein d'une infrastructure.

En avril, Intel dévoilait sa plateforme Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake-SP), qui s'accompagnait comme d'habitude d'une multitude de produits annexes devant intégrer son écosystème. Cela allait des cartes réseau PCIe 4.0 de série 800 (2x 100 Gb/s, NVMe-oF, ADQ) aux modules Optane PMem de série 200 et autres SSD.

Optane P5800X : endurance et stabilité des performances

Dans le lot, on trouvait les Optane P5800X (Alder Stream) pour datacenter. Proposés dans des versions de 400 Go, 800 Go et 1,6 To, ils ont comme principal atout une endurance « dingue » : 100 écritures complètes par jour (DWPD). Pour rappel, la série 7400, tout juste annoncée par Micron, est proposée avec 1 ou 3 DWPD.