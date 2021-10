CXL, DDR5, HBM, persistante : la mémoire évolue, VMware s'adapte avec Capitola

Des processeurs, leurs contrôleurs mémoire, quelques E/S et autres lignes PCI Express pour les périphériques et le stockage, voilà ce qui définit le plus souvent un serveur, encore aujourd'hui. La tendance à l'hyperconvergence (HCI) qui a agité le marché ces dernières années a d'ailleurs renforcé cette façon concentrée de voir les choses.

Le serveur change (et ce n'est pas sale)

Mais avec la montée en puissance du PCI Express, de nouveaux protocoles comme CXL ou le NVMe-oF, des technologies à mi-chemin entre mémoire et stockage, du réseau à plusieurs centaines de Go/s, tout est en train de changer. Désormais, il faut tout « désagréger », pour mieux adapter les machines à des besoins spécifiques.

Ce n'est pas tant une marche inverse qu'une manière de penser l'hyperconvergence autrement : non plus au niveau du simple serveur, qui est désormais plus modulaire, mais à celui du cluster qui devient l'entité à tout faire. Les données s'y échangent, se répliquent, de manière cohérente et hautement disponible.

Pour y parvenir, AMD et Intel préparent de nouvelles plateformes : Zen 4 pour l'un, Sapphire Rapids pour l'autre. Avec tout un écosystème de solution autour d'eux pour mettre cette stratégie en musique. Avec son projet Capitola dévoilé à l'occasion du VMworld 2021, VMware a d'ailleurs prévenu : il faudra compter avec lui.

Notre dossier sur VMworld 2021 :

Au commencement était Optane