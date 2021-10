VMworld 2021 : des évolutions profondes, par-delà les promesses des Cross Cloud Services

En train de prendre son indépendance de Dell EMC, VMware est à un nouveau tournant de son histoire alors que la virtualisation et le cloud sont désormais partout. La société doit donc s'adapter et profiter de son image d'acteur indépendant des grandes plateformes, pour accompagner ses clients dans les transformations à venir.

L'édition 2021 de la conférence VMworld se tenait la semaine dernière. On aurait pu vous dire que VMware, dirigée depuis mai dernier par Raghu Raghuram suite au départ de Pat Gelsinger, se voit comme l'acteur essentiel de l'ère du multi-cloud, facilitant l'exploitation d'infrastructures diverses tout en renforçant le contrôle et la sécurité (Zero Trust).

Pour l'essentiel, c'est ce que clame le communiqué de presse principal publié à l'occasion de cet évènement annuel. Le tout est appuyé (dans la version française) par le témoignage de clients comme Carrefour ou OVHcloud qui se disent ravis de leur partenariat avec l'américain (on les imagine mal dire l'inverse en pareille occasion).

On ne s'empêchera tout de même pas de remarquer le prisme essentiellement américain de l'attention de VMware, qui avait invité les dirigeants d'AWS, Google Cloud, IBM, Microsoft ou Oracle Cloud. L'entreprise cite néanmoins régulièrement Alibaba Cloud qui domine le marché en Chine et s'étend peu à peu, notamment en Europe. Mais nos géants à nous n'ont pas eu droit aux mêmes égards, étant le plus souvent rangés dans la case « clouds souverains » :