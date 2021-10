Le Computex 2022 se tiendra du 24 au 27 mai, à Taipei

Dans 9 mois, la TAITRA espère voir les entreprises et médias du monde entier revenir à Taiwan pour visiter ses industriels locaux, dans ce qui est l'un des poumons de la tech. En 2022, le Computex espère se dérouler en présentiel. Tout est mis en place pour, les organisateurs espérant que rien ne viendra gâcher la fête.

Cela fait deux ans que le Computex n'a pas vraiment lieu. L'évènement, qui permet à tout le secteur de se retrouver au plus près de ses fabricants à Taipei, avait tout simplement été annulé en 2020 du fait de la crise sanitaire. En juin, il était organisé sous une forme virtuelle moins enthousiasmante (même si officiellement, c'est un succès).

Alors que la situation « s'améliore », que des salons comme IT Partners, SC et bientôt le CES reprennent, tout le monde s'attend à ce que le Computex fasse également son retour. C'est bien entendu la volonté des organisateurs qui viennent d'ailleurs d'annoncer des dates : du 24 au 27 mai prochain.

Les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui veulent déjà réserver leur place. Mais on imagine que beaucoup seront encore frileux tant la situation peut évoluer en neuf mois. La TAITRA, qui organise l'évènement, débutera son « warm-up tour » le 18 novembre prochain et se rendra dans de nombreux pays. On s'étonne d'ailleurs de voir l'Allemagne ou l'Espagne citées, mais pas la France par exemple. Le hashtag officiel sera #COMPUTEXisEverywhere.