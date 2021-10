Micron lance des SSD 7400 Pro/Max pour datacenters : du PCIe 4.0 (NVMe) en trois formats

Micron est connu pour sa mémoire et son offre de SSD qui s'étend des solutions grand public aux serveurs. Les seconds se déclinent en plusieurs gammes : S-ATA (5300) et PCIe 3.0 (NVMe) avec les 7300 et 9300.

SSD 7400 Pro/Max : nouvelle interface, nouveaux formats

Ces deux derniers exploitent de la flash NAND TLC 3D avec 96 ou 64 couches et proposent des performances plus élevées dans le second cas : jusqu'à 3,5 Go/s en lecture et 3,1 Go/s en écriture pour les 9300 (U.2) contre 3 000 Mo/s et 1 900 Mo/s pour les 7300 similaires. En M.2 (22110), ils se limitent à 3 000 Mo/s en lecture et 1 550 Go/s en écriture.

Des chiffres qui peuvent paraître faibles face aux promesses folles que l'on voit parfois dans l'offre grand public, mais qui sont le reflet d'une réalité : on ne triche pas avec les clients datacenter.