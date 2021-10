AMD vante les mérites de Windows 11, mais évoque des impacts négatifs sur les performances

Windows 11 est disponible depuis quelques jours. Tous les éditeurs et constructeurs annoncent ainsi leur compatiblilté avec le « nouvel » OS de Microsoft. AMD en fait partie, publiant enfin un pilote officiel sur son site pour les Radeon à partir de la série 400. Pour rappel, les gammes antérieures ne sont plus gérées depuis juin .

Autre accroche à ce tableau idyllique, une page où AMD décrit des performances en retrait, du fait d'une mauvaise gestion du cache L3. La latence est accrue, mais l'impact peut être potentiellement élevé : 3 à 5 % dans certaines applications et jusqu'à 10 à 15 % dans des jeux. Un problème est aussi constaté pour la détection du cœur préféré via CPPC2, avec là encore un impact potentiel mais non détaillé (surtout sur les modèles dès 8 cœurs et 65 watts de TDP).

Des patchs sont attendus dans le courant du mois, ils seront diffusés via Windows Update. Ce problème vient s'ajouter à celui détecté par UL Benchmarks et rajoute à l'impression d'un système développé un peu à la va-vite, qui pose plus de problèmes qu'il n'en résout pour le moment, notamment en termes de compatibilité.

Interrogé, AMD nous a confirmé que « certains utilisateurs ayant installé la version initiale de Windows 11 sur les systèmes équipés de processeurs AMD compatibles pourront/seront susceptibles de noter un impact sur les performances de certaines de leurs applications. AMD et Microsoft ont identifié deux problèmes sur lesquels les deux sociétés travaillent étroitement pour proposer les mises à jour correctives adaptées ».