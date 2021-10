Stations de travail et serveurs : Gigabyte étend son offre Ryzen et Threadripper (Pro)

On espère tout de même que l'entreprise en touchera un mot à l'occasion de sa conférence dédiée aux « Pro » qui ne devrait plus tarder, attendue aux alentours du salon SuperComputing 2021 qui se tiendra à St Louis mi-novembre. D'ici là, les partenaires de l'entreprise lancent tout de même de nouvelles gammes, comme Gigabyte.

En cette fin d'année, tout le monde attend des nouvelles de Chagall, les Ryzen Threadripper (Pro) basés sur Zen 3. Cela fait des mois qu'AMD doit les mettre sur le marché et repousse sans cesse leur lancement. Aux dernières nouvelles, ce ne sera pas pour tout de suite. On table désormais sur le CES de Las Vegas en janvier prochain.

Le Taiwanais, très actif dans le domaine des serveurs et des stations de travail (parfois même avec du watercooling) a dévoilé il y a quelques jours de nouvelles références, comme son G182-C20. Un serveur 1U pouvant accueillir un Ryzen Threadripper de 3e génération (socket sTRX4, chipset TRX40) jusqu'à 280 watts.

Il dispose de 8 emplacements pour de la DDR4 ECC (4 canaux, jusqu'à 3,2 GHz), 1 M.2 22110 pour SSD PCIe 4.0, deux ports RJ45 à 10 Gb/s (Intel X550-AT2), un port RJ45 pour la gestion distante (ASpeed AST2500, VGA), deux alimentations de 1 600 watts redondantes (80Plus Platinum), deux USB 3.0, deux emplacements 2,5" pour des SSD PCIe 4.0 x4 (NVMe) et deux zones à l'arrière du châssis pour accueillir des GPU occupants deux emplacements PCIe (FHFL).

Bien entendu on a également droit à de nombreux ventilateurs pour extraire la chaleur du CPU et des GPU et la couche logicielle Gigabyte Server Management (GSM) pour la gestion de clusters. Tous les détails sont ici.

Une carte mère Ryzen Threadripper Pro avec plein de PCIe

Si vous cherchez une carte mère, l'entreprise dévoile sa MC62-G40. Cette fois on passe aux Ryzen Threadripper Pro avec un socket SWRX8 et un chipset WRX80. On a toujours droit à 8 emplacements pour de la DDR4 ECC mais cette fois sur 8 canaux. Pas moins de 6 emplacements PCIe 4.0 x16 sont présents et un x8.

Le reste de la connectique est plus classique, avec tout de même 4 S-ATA 6 Gb/s, 2 M.2 (PCIe/S-ATA), 3 U.2 (Slim SAS), chacun permettant de relier un SSD PCIe 4.0 x4 ou quatre S-ATA 6 Gb/s. On trouve toujours deux ports RJ45 à 10 Gb/s (Intel X550-AT2) avec une gestion distante à 1 Gb/s utilisant cette fois une puce ASpeed AST2600 (VGA).

Fait rare pour être souligné : un connecteur M.2 pour une carte Wi-Fi est aussi présent sur le PCB.

Deux stations de travail, plein de possibilités

Si vous êtes plutôt format tour, la station de travail W771-Z00 peut pour sa part accueillir au choix une solution Ryzen (B550) Threadripper (TRX40) ou Threadripper Pro (WRX80) avec une connectique qui s'adapte à chaque cas. Le modèle W331-Z00 est plus classique avec un chipset B550 pour processeur Ryzen (Pro) sur socket AM4.