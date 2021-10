Infomaniak est un hébergeur suisse qui s'est fait une petite réputation en travaillant particulièrement son interface et ses prix, mais aussi en proposant des services maison attractifs, parfois basés sur des solutions open source comme son kDrive. Il passe désormais la seconde et lance son Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Face aux géants français que sont OVHcloud et Scaleway, ou d'acteurs de moindre envergure tels que Gandi et Ikoula, le Suisse Infomaniak s'est toujours démarqué par son approche différente, qui a fait son succès.

Infomaniak : l'hébergement autrement

Outre son interface maison plutôt agréable à l'usage, l'hébergeur propose une diversité de solutions et a toujours été réactif sur certains points. Il avait par exemple été l'un des premiers à proposer des certificats Let's Encrypt ou des NAS Synology hébergés au sein de ses datacenters. Lorsque nous avions évoqué la question du respect des standards de l'email tels que SPF et DKIM, il faisait déjà partie des bons élèves, ajoutant DMARC peu après.

L'année dernière, Inkomaniak lançait son kDrive, une solution de stockage en ligne à petit prix, basée sur des briques open source telles que Next Cloud et Only Office. Début 2021 c'était au tour de l'email ik.me « gratuit à vie » (avec options payantes). Il y a quelques jours, la société allait plus loin avec « une alternative indépendante aux géants du Web à des tarifs agressifs » dans le domaine du cloud en lançant son offre IaaS.

On peut donc désormais louer des instances à l'heure, qui viennent compléter le PaaS (Platform-as-a-Service) Jelastic Cloud proposé jusque-là. Là encore on trouve de l'open source avec OpenStack et Ceph aux commandes, mais aussi une spécificité dans la tarification à « prix fixe ». 300 euros de crédits sont offerts au lancement.

Une solution « développée en interne par des employés d’Infomaniak issus du CERN et de la communauté Debian et OpenStack, cette infrastructure repose sur plus de 10 ans d’expérience et est propulsée par des composants de dernière génération » promet le communiqué. Analysons cela plus en détail.

Une plateforme technique claire (à quelques détails près)