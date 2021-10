Cloudflare lance son stockage objet R2 : plus cher au Go, mais avec d'intéressantes subtilités

Il justifie ainsi son nom par le fait qu'il signifie « Really Requestable », « Repositioning Records », « Ridiculously Reliable » ou « Radically Reprogrammable ». Rien à voir, bien entendu, avec le fait que R est avant S et 2 avant 3.

Ainsi, une offre multi-régions est déjà évoquée, avec la possibilité d'imposer des restrictions géographiques parfois nécessaires pour des raisons juridiques. Un outil de migration sera également proposé, assez intelligent puisqu'il permettra de ne récupérer les objets depuis le service tiers que lorsqu'ils seront demandés via une requête. Une fois dans R2, ils y resteront. Cela éviter d'avoir à tout migrer d'un coup et d'en supporter les frais.

Cloudflare dit vouloir se distinguer notamment par sa tarification, différente de la concurrence. Ainsi, le trafic sortant (egress) n'est pas facturé. Les requêtes ne le sont pas à tarif fixe, mais selon leur fréquence. Si vous en faites beaucoup par seconde vous payerez le prix fort, si vous les étalez dans la durée vous ne payerez rien.

Un tarif plus élevé au Go face à certains concurrents

Des choix intéressants, mais que l'on trouve déjà ailleurs, plusieurs acteurs du marché ne facturant ni le trafic sortant ni les requêtes, notamment pour assurer un tarif prédictible. R2 est également présenté comme abordable face à la concurrence avec un prix du stockage de 0,015 dollar par Go par mois. C'est peu par rapport à d'autres acteurs comme Amazon, Google ou Microsoft, mais bien plus élevé que Wasabi et ses 0,0059 dollar par Go par exemple.

Pour rappel, chez des acteurs français comme OVHcloud ou Scaleway, le tarif au Go est de 0,01 euro HT, avec une tarification similaire de la bande passante sortant de leur réseau. Scaleway propose d'ailleurs 75 Go offerts. OVHcloud vient de son côté de lancer en test son offre de stockage objet « haute performance », basée sur OpenIO, en test.

Aucune date de lancement de R2 n'a pour le moment été dévoilée. Le service est encore en développement, une bêta ouverte est annoncée pour bientôt. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent s'inscrire ici. Cloudflare a donc encore du temps pour peaufiner son approche et montrer dans quelle mesure R2 pourra réellement se démarquer.