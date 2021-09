Phison prépare aussi des SSD PCIe 5.0, disponibles à la mi-2022

Vous pensiez que les SSD PCIe 4.0 allaient déjà trop vite, avec leur bande passante de 8 Go/s. Eh bien non, le PCIe 5.0 avec des débits pouvant doubler et quelques fonctionnalités dont seront friandes les entreprises. Phison se positionne d'ailleurs sur ce segment avec son contrôleur E26 attendu l'année prochaine.

Or, les processeurs Sapphire Rapids d'Intel et ceux basés sur Zen 4 chez AMD n'arriveront pas avant la mi-2022 eux aussi. Il n'y a donc aucun empressement à avoir.

De manière plus concrète, les contrôleurs de la série E26, qui gèreront le PCIe 5.0 pourront également tirer parti du dual port, de la virtualisation matérielle (SR-IOV) et du découpage via les Zoned NameSpaces (ZNS). La flash NAND peut être interfacée via ONFI 5.x et Toggle 5.x. Le constructeur dit utiliser plus que ses concurrents ses propres blocs IP, limitant les dépendances à des tiers. Ses puces de test sont actuellement produites en 12 nm.

Phison utilise une base ARM Cortex-R5 pour ses contrôleurs avec la technologie CoXProcessor 2.0. Des modèles de SSD seront proposés au format M.2, U.3, E1.S et E3.S, la société précise qu'elle travaillera aussi avec ses partenaires à des modèles grand public visant l'offre haut de gamme ou le marché des joueurs, toujours friands de gros chiffres.