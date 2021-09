Pénurie de composants : attendez-vous à galérer encore un an (au moins)

Si le marché informatique se porte bien, il pourrait se porter mieux. C'est en substance ce que tout le monde nous confie çà et là, évoquant la difficulté à trouver des composants et à produire afin de répondre à la demande. Et cela pourrait ne pas s'arranger avant de (très) longs mois.

Il y a plus d'un an, le monde découvrait avec effroi la complexité de la chaîne d'approvisionnement du numérique en général et du secteur informatique en particulier. Comme nous l'évoquions dès mars 2020 les différents acteurs se sont rapidement retrouvés face à une situation de pénurie difficile à compenser. Et depuis ça ne s'est pas arrangé. L'un des premiers grands « traumatismes » a été le lancement des GeForce RTX de série 30, pour lequel NVIDIA et Samsung ont du faire face à une demande forte, alors que la production ne pouvait pas suivre la cadence. Depuis, tout le monde est touché ou presque. Sur IT Partners, c'est le sujet qui est de tous les échanges. Rares sont les constructeurs, intégrateurs ou revendeurs à ne pas se plaindre de la difficulté de trouver des composants, telle ou telle pièce, parfois de ne même plus trouver de quoi finaliser certains PCB. Si certains espéraient une amélioration pour la rentrée, notamment avec la baisse des cryptomonnaies nécessitant des GPU ou des SSD pour « miner », ils se sont depuis fait une raison. D'autant que les cours sont élevés, malgré les annonces chinoises.