Alder Lake sur socket LGA 1700 : be quiet! et MSI optent aussi pour les kits d'adaptation offerts

Noctua est l'un des premiers constructeurs à avoir indiqué qu'il proposera des kits d'adaptation au nouveau socket LGA 1700 d'Intel, fournissant des kits de fixation adaptés à ses clients qui en feront la demande, sans frais.

Mais d'autres ont décidé de suivre la tendance sur cette génération, voulant profiter eux aussi de la bonne aura qu'apporte ce genre d'opération. C'est notamment le cas de MSI pour ses kits de watercooling Coreliquid. Les modèles éligibles sont listés sur cette page qui permettra aux clients concernés de faire une demande dès le 4 novembre.

Même chose pour be quiet! qui vient de nous informer via un communiqué qu'il fournira « un kit de mise à niveau gratuit compatible avec le socket Intel LGA 1700. Dès 2022, toutes les solutions de refroidissement compatibles seront pourvues du nouveau système de montage ». Le formulaire de demande et la liste de compatibilité sont ici.