Synology : DSM 7.0.1 disponible, la seconde vague de NAS compatibles

Synology étend enfin DSM 7.0 à l'ensemble des NAS qui devaient supporter la nouvelle version de son système. Il en profite pour lui apporter quelques améliorations et continue de travailler à ses nouveautés.

Synology n'est pas venu à IT Partners les mains vides. Si le constructeur n'avait pas de nouveau NAS à présenter, il a évoqué l'arrivée prochaine de son routeur Wi-Fi 6... toujours en préparation. Aucune date n'a encore été confirmée, mais nous avons posé la question de la présence d'un port à 2,5 Gb/s, légitime sur un tel produit. « Je ne peux pas faire de commentaire sur la connectique de ce produit », nous a répondu avec un sourire Ivan Lebowski.

Mais la vraie bonne nouvelle du jour est la mise en ligne de DSM 7.0.1. Elle n'est pas encore proposée dans l'interface des NAS mais peut être téléchargée sur le site du constructeur. Sa première grande nouveauté est qu'elle est compatible avec la seconde vague de NAS qui devaient passer à DSM 7.0, dont les xs(+), SA et FS.

Le constructeur fait surtout un peu de ménage selon les notes de versions. OpenSSL est mis à jour, on peut désormais créer des volumes de 1 Po en Btrfs sur des modèles xs(+), SA (sauf SA3200D) et FS. La déduplication des données via Btrfs est aussi gérée, par un nombre restreint de NAS.