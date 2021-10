NVIDIA publie de pilotes 496.13, DLSS s'étend (même à d'anciens jeux)

Ils ont néanmoins deux spécificités marquantes : ils sont les premiers à n'être proposés qu'au format DCH et à ne plus gérer que les GeForce de la série 750 et 900 ou supérieure (600 précédemment). Pour les autres modèles, il faudra se contenter des derniers en date ou de Windows Update, à moins de patchs spécifiques à l'avenir.

NVIDIA vient de passer à la branche 496 de ses pilotes graphiques, un bond important depuis la précédente 472. Il n'y a pour autant pas de refonte importante pour le moment, nous continuons donc d'espérer une nouvelle interface et un changement d'attitude vis-à-vis de GeForce Experience et sa connexion obligatoire... pour la série 500 ?

Pour rappel, les GeForce 750 (Ti), qui désormais sont les premières compatibles avec ce pilote ont été annoncées en février 2014, il y a plus de 7 ans. AMD a d'ailleurs aussi fait le choix d'un ménage dans les modèles supportés en juin dernier, sans doute pour préparer la migration de son pilote vers Windows 11, le simplifiant au passage.

Les notes de version n'évoquent que peu de changement, puisqu'il s'agit avant tout d'un pilote « Game ready » pour Back 4 Blood, The Riftbreaker et Sword and Fairy 7. Il est également optimisé pour des titres qui intègrent DLSS, dont Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, sortis il y a quelques années. La société évoque aussi Chivalry 2, la trilogie Crysis Remastered et Baldur's Gate 3, entre autres.

De telles mises à jour montrent que NVIDIA ne mise pas que sur les dernières nouveautés pour vanter l'intérêt de DLSS et s'opposer au FSR d'AMD. Il a d'ailleurs récemment lâché du lest sur la diffusion des DLL liées à cette fonctionnalité après que des critiques ont été formulées au début de l'été par des développeurs.

Des nouveautés se préparent

Si aucune grande nouveauté matérielle n'est attendue d'ici la fin de l'année, des modèles Super étant évoqués selon certaines rumeurs pour le CES, le père des GeForce prépare néanmoins quelques surprises. On s'attend notamment à d'autres annonces du côté logiciel et sur les évolutions de ses technologies maison, ainsi que de GeForce Now.

Mais son attention sera également portée sur la prochaine GTC qui se tiendra en novembre. On devrait en apprendre plus sur les plans de NVIDIA pour l'année à venir, sur ses différents marchés visant les professionnels.