Serveurs dédiés : Scaleway promet de nouvelles offres en 2022, certains serveurs en fin de vie

Il y a quelques jours, des clients ont reçu un email les informant que certains serveurs dédiés qu'ils louent atteignent « plus de 7 ans de fonctionnement continu » et que l'accès aux pièces détachées, notamment en période de pénurie mondiale, complexifie la maintenance de ces machines. Ils sont donc invités à migrer vers une offre plus récente.

Mais au fil du temps, elle a aussi mis certains services de côté et revu ses tarifs à la hausse . Son offre ARM a été peu à peu remplacée par différentes déclinaisons des processeurs EPYC d'AMD et le partenariat noué un temps avec Ampere Computing ne s'est jamais concrétisé. Mais on peut désormais louer des Mac Mini .

Un calendrier est mis en place, avec différentes étapes qui vont du 1er janvier au 4 avril 2022. Cela commencera par l'annonce de « nouvelles offres ultra compétitives de serveurs dédiés, toujours plus adaptés à vos besoins ». Dès le 1er février, les serveurs concernés ne pourront plus faire l'objet de maintenance ou de support. Enfin, le 4 avril 2022, ils seront complètement arrêtés et retirés de l'infrastructure Scaleway.

De nouvelles offres arrivent, peu de détails

Cela laisse un peu plus de six mois aux clients concernés pour trouver une solution. On s'étonne par contre que Scaleway ne communique pas dès maintenant sur les nouvelles offres promises, d'autant que cela pousse les clients à regarder également ailleurs d'ici là, plutôt que de se faire une idée précise de ce qui les attend.

On imagine d'ailleurs que ces utilisateurs peuvent prendre la nouvelle de manière dubitative. En effet, par le passé Scaleway a déjà évoqué de nouvelles offres plus flexibles et intéressantes à l'occasion de hausses tarifaires... mais elles n'ont jamais été lancées et nous sommes depuis sans nouvelles. Espérons que, cette fois, ce ne sera pas le cas.

Nous tenterons d'en savoir plus sur les nouvelles offres en préparation dans les semaines à venir.