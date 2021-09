Kioxia parle du futur du stockage, le PCIe 5.0 n'est pas le plus intéressant

Lorsque l'on parle de stockage, pour particuliers ou entreprises, il est toujours tentant de s'arrêter aux promesses de débits fous, toujours plus élevés... même s'ils ne sont pas vérifiés en pratique et qu'ils sont loin d'être l'essentiel. Les dernières annonces de Kioxia illustrent bien ce prisme d'analyse parfois limité.

Née de la scission de l'activité de flash NAND de Toshiba, Kioxia est une société active qui propose régulièrement des solutions performantes et innovantes. Ces dernières semaines, elle s'est fait remarquer, non pas pour son annonce de nouvelles clés USB de 128 Go ou de microSD de 1 To mais ses produits destinés aux datacenters.

À l'occasion du China Flash Market Summit, elle a d'ailleurs exposé sa vision du futur du stockage. Beaucoup ont relevé la mention du PCIe 5.0, qui arrive chez Intel avec Alder Lake et Sapphire Rapids, mais aussi chez AMD à travers Zen 4. Il faut dire que la promesse est un débit de 15 Go/s et que la « Tech » aime les gros chiffres.

Mais en réalité, c'était loin d'être le plus intéressant. Tout d'abord parce qu'il y a déjà eu plusieurs annonces de solutions PCIe 5.0 pour SSD (souvent de classe entreprise) et que l'on attend pour le moment de pouvoir tester des produits concrètement. Ensuite parce que Koxia avait bien d'autres choses à montrer que ce simple « score ».

Des détails sur le FL6 à double port et basse latence