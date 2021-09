GTC 2021 : Octave Klaba viendra vanter les DPU de NVIDIA

Du 8 au 11 novembre, NVIDIA tiendra une nouvelle édition de sa GPU Technology Conference (GTC). Elle se tiendra quelques semaines après l'Intel On, des sources proches d'AMD évoquant aussi un évènement public destiné aux professionnels à la même période. Le PDG Jen Hsun Huang est attendu pour une intervention le 9 novembre.

La GTC de fin d'année approche, demandez le programme

Mais la GTC, est aussi l'occasion d'un brassage : NVIDIA évoque ses nouveautés et projets, mais invite également ses partenaires à s'y associer, à présenter leurs travaux en cours autour des produits de la société. De nombreuses sessions (plus ou moins techniques) sont organisées, dont la liste vient d'être mise en ligne.

Sans surprise on retrouve toutes les tendances de ces dernières années pour le constructeur, de la montée en puissance du ray tracing à la 5G et la virtualisation en passant l'automobile assistée/autonome, le multimédia ou encore les solutions médicales. Le tout avec un zeste de Metaverse, via NVIDIA Omniverse.

On trouve aussi des sessions sur des outils étonnant, comme rust-gpu, développé par Embark Studios sous Licence Apache 2.0, qui vise à compiler des shaders développés en Rust via le GPU et non le CPU.

Octave Klaba présent lors d'une session sur les DPU