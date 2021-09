Blender 3.0 dévoile ses nouveautés à venir et les améliorations de Cycles (sans GPU AMD/Intel)

Repoussé cet été, Blender 3.0 arrive et sera une étape importante pour le logiciel de conception et de rendu 3D open source. Il entame en effet une nouvelle étape de son développement avec un moteur Cycles renouvelé. Il abandonne d'ailleurs OpenCL en se focalisant sur des intégrations plus efficaces.

Les notes de versions de Blender 3.0, qui est encore pour le moment au stade de la version alpha, est déjà très complète. Attendue pour la fin de l'année, cette nouvelle branche du logiciel apportera une multitude de petites améliorations, que ce soit pour les performances des nœuds de géométrie, l'API Python ou le nouvel Asset Browser.

Cycles-X fait la part belle à NVIDIA OptiX