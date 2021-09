S'il est courant de partager des données sur un réseau local via des protocoles comme NFS ou SMB/CIFS, ce n'est pas la méthode la plus efficace ou à utiliser pour donner accès à des HDD/SSD. Présents par exemple dans un serveur afin de les rendre exploitables depuis des clients ultra-compacts ou une machine virtuelle.

D'iSCSI à NVMe/TCP : la révolution du block storage

Pour cela, il faut passer au block storage, le protocole le plus connu étant iSCSI qui est notamment géré par les différents NAS du marché, tels que ceux vendus par ASUSTOR, QNAP ou Synology. Le serveur met alors à disposition une portion de HDD/SSD que le client voit comme un périphérique de stockage local.

Il peut le formater et y créer des partitions comme il le souhaite. On peut même l'utiliser pour installer un système entier comme nous l'avions vu dans un précédent article. Les performances sont plutôt bonnes puisque ce sont des commandes SCSI qui sont envoyées du client au serveur et inversement, encapsulées dans des paquets TCP/IP.

Mais voilà, à l'heure des SSD PCIe, SCSI n'est plus vraiment la solution de référence pour gérer un périphérique de stockage. C'est pour cela qu'est né NVMe-oF (over Fabrics) pour faire transiter des commandes du protocole NVMe (créé pour gérer efficacement les SSD PCIe) sur un réseau. Différentes solutions existent, plus ou moins coûteuses et simples à implémenter. Mais une est désormais facilement exploitable, accessible à tous : NVMe/TCP.

Pour l'utiliser, il vous faut seulement un serveur avec au moins un SSD et un client sous Linux. L'installation ne demande que très peu de manipulations avec une distribution récente. On vous guide sur la manière de faire sous Ubuntu 21.04 Server, avec un script qui vous permettra d'automatiser entièrement le processus.

Notre dossier sur NVMe-oF :

NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF) : partagez vos SSD NVMe sur le réseau

NVMe/TCP : partagez vos SSD depuis Ubuntu Server, notre script pour vous y aider

On prépare le terrain