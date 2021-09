Shelly dévoile ses relais Plus et Pro : nouvelles fonctionnalités et chiffrement au programme

Fin août, le spécialiste de la domotique Wi-Fi Shelly dévoilait son relais 4x 16A Pro 4PM . Il ne s'agissait en réalité pas d'une nouveauté isolée, le constructeur ayant depuis évoqué d'autres modèles au sein de cette gamme : les relais Pro 1(PM) et Pro 2(PM). Tous son montables sur un rail DIN et fournissent une double connectivité Wi-Fi/LAN.

Relais « Plus » : l'offre de base enfin repensée

Mais Shelly n'a pas d'yeux que pour les pros et a également retravaillé sa gamme classique. Deux nouveaux relais ont ainsi été annoncés : les Plus 1(PM). Cette gamme « Plus » est présentée comme la nouvelle génération avec un design unifié (41 x 36 x 17 mm), une puce plus rapide, du Bluetooth, une intégration améliorée et plus de sécurité.

Ce dernier point devrait être apprécié puisque le support du chiffrement TLS fait son apparition (avec certificats maison si désiré). Pratique pour l'API qui repose sur des requêtes HTTP. Celle-ci a d'ailleurs été retravaillée au passage et l'on peut désormais gérer des limites de températures pour éviter les défaillances potentielles.

Des interrupteurs muraux seront également proposés par la suite pour compléter ces relais compacts. Bien entendu, on retrouve ce qui a fait le succès de Shelly, à savoir une gestion web simple via le Wi-Fi, une ouverture à de nombreuses plateformes, avec tout de même la possibilité d'une gestion via un smartphone ou à distance.

Les Plus 1(PM) sont respectivement proposés à 12,9 et 15,9 euros TTC sur la boutique officielle, contre 10,9 et 14,99 euros pour les précédents modèles. Nul doute que d'autres références devraient également évoluer dans les mois à venir. Si vous souhaitez plus de détail, une présentation de plus d'une heure a été publiée il y a quelques jours.