UniFi Dream Router : la Dream Machine d'Ubiquiti passe au Wi-Fi 6, au PoE et intègre un SSD

Après la Dream Machine Pro, c'est la version grand public qui a droit à une refonte. Ubiquiti suit d'ailleurs la même tendance avec l'ajout du PoE et de plus de stockage dans cet appareil aux multiples facettes.

Ubiquiti n'a pas chômé ces dernières semaines et référence de nouveaux produits au sein de sa boutique « early access ». On note par exemple la Dream Machine Pro SE avec PoE et 2,5 Gb/s que nous évoquions cet été, annoncée à 507,6 euros TTC. Mais on trouve également un nouveau point d'accès Wi-Fi 6 Mesh « tubulaire » (AX5300).

La société développe aussi son offre 60 GHz avec un point d'accès PtMP (Point to MultiPoint) annoncé comme capable de fournir un débit duplex de 1 Gb/s sur une distance de plus de 5 km, gérant jusqu'à 15 clients. En prévision de l'hiver, un Snow Radome Cover fait son apparition, pour protéger l'airFiber 60 LR. Le tout est accompagné de nouveaux câbles Cat 5e courts (jusqu'à 8 mètres) ou en rouleau de 305 mètres prévus pour être utilisés en extérieur.

Mais l'un des produits les plus attendus n'est pas encore référencé : l'UniFi Dream Router. Il s'agit d'une version retravaillée de l'actuelle Dream Machine qui passe au Wi-Fi 6 (MU-MIMO 4x4), au PoE (2 ports) avec un SSD de 128 Go et un lecteur de cartes microSD. Comme pour la Pro SE, il pourra donc gérer nativement l'offre de caméras d'Ubiquiti.